Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università

Prima la tappa alla stele di Capaci, per rendere omaggio alle vittime della strage, poi l’arrivo in città dove oggi incontrerà gli studenti di Unipa. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, atterrata ieri sera all'aeroporto Falcone Borsellino, oggi presenzierà all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove terrà un discorso rivolto ai giovani.

Dopo la cerimonia è previsto un confronto nell'aula magna di Ingegneria per parlare delle sfide del futuro. Metà dei 500 posti sarà riservata agli studenti. La lezione introduttiva sarà affidata a Maurizio Cellura, responsabile del Centro di sostenibilità di Unipa. Il dibattito sarà incentrato sull'attuazione del Pnrr ma anche sulla transizione ecologica, sulla sostenibilità e sugli altri temi legati al "Green deal".

La presidente della commissione europea è stata accolta all’aeroporto Falcone-Borsellino dal presidente della Regione Renato Schifani, dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dal prefetto Maria Teresa Cucinotta. Prima di spostarsi verso il centro, von der Leyen ha deposto una corona di fiori lì dove persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Il terreno per la visita di Von der Leyen era stato preparato giorni prima. Gli uffici dell’area Mobilità del Comune infatti avevano emesso un'ordinanza, su proposta della Questura, per vietare il parcheggio vicino all’università e in diverse strade del centro, soprattutto in prossimità degli hotel che ospiteranno l'alta carica istituzionale.