Carabinieri, il comandante della Legione incontra i suoi militari: "Sempre vicini ai cittadini"

E’ tornato nella stessa caserma dove, 25 anni prima, era già stato comandante della Compagnia di Piazza Verdi, per salutare i "suoi" carabinieri e rivolgere loro un saluto e congratularsi "per il quotidiano impegno, per i risultati operativi conseguiti e soprattutto per la qualificata attività di vicinanza svolta a favore delle popolazioni della provincia". A dirlo è il nuovo comandante della Legione carabinieri Sicilia, il generale di divisione Giuseppe Spina, che questa mattina ha visitato la caserma di piazza delle Stigmate.

A riceverlo c’erano il generale di brigata Luciano Magrini, nuovo comandante provinciale, e una delegazione di militari in rappresentanza delle cento stazioni sparse in tutto il Palermitano, dei reparti speciali e dell'Associazione nazionale carabinieri. Il generale Magrini ha formulato al neocomandante della Legione carabinieri Sicilia "i più fervidi, corali auguri per il nuovo e prestigioso incarico".

La cerimonia d’insediamento si è svolta pochi giorni fa nella caserma intitolata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, in corso Vittorio Emanuele, dove l’ormai ex generale della Legione, Rosario Castello, gli ha consegnato il testimone salutando i presenti e ringraziando gli oltre novemila carabinieri dell’Isola per l'operato svolto in "ogni angolo del territorio", ma anche l'autorità giudiziaria, i prefetti, le altre forze di polizia.