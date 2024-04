I minisindaci della seconda circoscrizione in visita alla Rap: "Serve più pulizia nelle strade"

Questa mattina il presidente della Rap Giuseppe Todaro ha incontrato nella sede di piazzetta Cairoli 12 bambini di quinta elementare, rappresentanti ciascuno delle scuole del territorio della seconda circoscrizione, in particolare la Cavallari, la Puglisi, la Pertini, il plesso Don Milani, l'istituto Sauro Franchetti (plessi Alagna, Sauro, Mattarella e Natoli). I bimbi, peraltro, sono stati tutti eletti all'Assemblea dei minisindaci per occuparsi ciascuno del proprio territorio.

Alla visita con loro hanno preso parte anche i loro genitori e le loro maestre, oltre al presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, che aveva convocato l'assemblea con i minisindaci lo scorso 15 Aprile per riunirsi il 22 all'Amg di via Tiro a Segno ed oggi, 30 aprile, alla Rap. Dopo una breve presentazione dell'azienda con delle slide realizzate dal settore Comunicazione, Urp e Formazione della Rap, e dopo la visione di uno spot realizzato sempre dall'azienda per incentivare i cittadini a fruire dei centri comunali di raccolta per disfarsi dei rifiuti ingombranti, anziché buttarli per strada, i minisindaci hanno voluto interloquire direttamente con il presidente su problematiche di igiene ambientale che riguardano il territorio.

Il confronto è stato costruttivo: i minisindaci hanno chiesto maggiori controlli del territorio per fare rispettare il regolamento comunale legato all'orario di conferimento dei rifiuti (dalle 18 alle 22), maggiore pulizia delle strade e uno sforzo per cercare di debellare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, che arrivano pure da fuori città.