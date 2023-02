Il giorno della visita il medico è assente, l'Asp gli riprogramma l'appuntamento 9 mesi dopo

Dieci mesi d'attesa per una visita medica che quasi raddoppiano perché il medico è assente proprio la mattina in cui il paziente si sarebbe dovuto presentare per la consulenza urologica che gli era stata prescritta. E' successo a un anziano di 84 anni che, ad aprile dello scorso anno, aveva prenotato all'Asp 6 di via Giacomo Cusmano una visita che gli è stata prenotata per lo scorso 6 febbraio. Ma il giorno in cui si sarebbe dovuto presentare in via La Loggia, riceve una telefonata a sorpresa: "Il dottore è assente, la sua visita è spostata al prossimo novembre".

Un rinvio di 9 mesi che ha spinto l'84enne a rinunciare alla prestazione. "Mio marito è molto malato, ha un problema ai reni e ha diverse patologie - spiega a PalermoToday la moglie Maria - ed è un semplice pensionato. Non possiamo permetterci di spendere 100 euro per una visita specialistica a pagamento. Di contro, non possiamo neppure aspettare così tanto tempo. Quando abbiamo prenotato ad aprile ci è stata data una data già molto distante nel tempo, ovvero il 6 febbraio, mentre la dottoressa avrebbe voluto vederlo appena 4 mesi dopo. Ora che l'appuntamento è saltato, e non per colpa nostra, non possono farci aspettare quasi un altro anno rimbalzandoci a novembre. Così, servono quasi due anni per una visita medica".

Dall'Asp di Palermo fanno sapere, però, che si sarebbe trattato di un semplice disguido e che per il paziente avrebbero immediatamente trovato soluzioni alternative o attraverso privati accreditati o con altri Pta, alle stesse condizioni. "La visita è stata riprogrammata per il 17 febbraio al Pta Guadagna", assicurano dall'azienda sanitaria. Un paio di giorni ancora quindi e l'uomo potrà finalmente farà la sua visita.