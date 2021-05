Mattarella in visita all'hub vaccinale della Fiera: ad accoglierlo ci sarà Musumeci

Il presidente della Regione, assieme al presidente dell'Ars e al sindaco, accompagnerà prima il Capo dello Stato all'aula bunker per la commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e poi alla caserma Lungaro, in corso Pisani, dove verrà una corona di fiori. Lenzuoli bianchi in onore dei caduti per mano mafiosa

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci domani mattina, alle 11, accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'hub vaccinale dell'ex Fiera del Mediterraneo per una visita della struttura. Saranno presenti il commissario per l'emergenza Covid di Palermo Renato Costa, il direttore generale dell'Asp Daniela Faraoni e il dirigente generale dell'assessorato alla Salute Mario La Rocca.

Il presidente Musumeci, assieme al presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Micciché e al sindaco Leoluca Orlando, prima della visita all'hub accompagnerà il Capo dello Stato all'aula bunker per la commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e poi alla caserma Lungaro, in corso Pisani, dove verrà una corona di fiori in onore ai caduti per mano mafiosa.

"In considerazione del perdurare dell'emergenza legata al Covid-19, tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle iniziative, fondazione Falcone, Comune e Comitato provinciale per l'orrdine e la sicurezza, hanno convenuto che non si potessero organizzare iniziative pubbliche potrebbero determinare assembramenti" fa sapere il sindaco Leoluca Orlando, che ha invitato i cittadini e tutti quanti vogliano commemorare le vittime della strage di Capaci e le altre vittime di mafia ad esporre dei lenzuoli bianchi.

"Anche quest'anno in tutta Italia, i lenzuoli ricordano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i tanti che in questi anni hanno perso la vita per liberare Palermo, la Sicilia e l'Italia da tutte le mafie", afferma Orlando.

Un appello subito raccolto dal segretario regionale della Uil Claudio Barone: "Anche quest’anno la Uil Sicilia c’è. Con il lenzuolo bianco steso in via Albanese, sede della segreteria regionale, vogliamo ribadire il nostro 'no alla mafia' e il nostro impegno per la legalità".