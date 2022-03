Lorefice in visita al Policlinico: "Una gioia incontrare chi è destinatario di cure essenziali"

L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha fatto visita oggi al Policlinico, incontrando medici e pazienti nei reparti di Chirurgia plastica, Terapia intensiva, Chirurgia vascolare, Oncologia, Chirurgia oncologica ed Ematologia. Lorefice ha poi fatto tappa all’Area materno infantile, passando da Ginecologia e Ostetricia, Utin (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) e Chirurgia pediatrica dove ha donato uova di Pasqua ai piccoli ricoverati. Nel corso della visita, anche un momento di preghiera particolare con la benedizione della Madonna la cui statua è collocata all’interno dei viali del Policlinico.

"È per me motivo di gratitudine - ha sottolineato l’Arcivescovo - poter essere qui oggi. Ho provato la gioia di incontrare chi ogni giorno è destinatario di cure essenziali, cure che, come ho potuto riscontrare, non si fermano solo all’aspetto strettamente medico, ma spesso sono accompagnate anche da sguardi umani, da gesti di prossimità e di attenzione alla fragilità; fragilità che non è solo quella legata alla malattia ma è anche più intima. Ho visitato reparti particolari: un percorso che abbraccia tutto l’arco della vita e che dimostra quanto siamo circondati dalla grandezza umana, una grandezza che conosce anche la sofferenza. Il mio è stato un incontro come sempre nel nome del Signore perché, pur nel costante rispetto delle diverse identità religiose, abbiamo bisogno di sapere che Dio non è lontano o indifferente alla nostra vita, ma resta sempre coinvolto: è l’Emmanuele, il 'Dio con Noi'".

L’arcivescovo è stato accolto - in rappresentanza del rettore dell’Università Massimo Midiri e del commissario straordinario dell’Aoup Alessandro Caltagirone - dal presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Marcello Ciaccio; presenti anche il direttore amministrativo del Policlinico Santo Naselli, il direttore sanitario Gaetano Cimò e il direttore medico di presidio Luigi Aprea insieme ai direttori dei Dai (Dipartimenti ad Attività Integrata) Adriana Cordova (DAI Chirurgico), Antonino Giarratano (DAI Emergenza Urgenza), Giulia Letizia (DAI Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale) e Francesco Vitale (DAI Oncologia e Sanità Pubblica).