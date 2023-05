Ragazzi disabili e scout in visita alla caserma Calatafimi: carabinieri simulano la liberazione di un ostaggio

Prima la simulazione della liberazione di un ostaggio, poi le esibizioni del nucleo cinofili e degli artificieri antisabotaggio: sono stato questi i momenti salienti della manifestazione "Amici di giubba", che si è svolta stamattina alla caserma "Calatafimi", sede del 12esimo reggimento carabinieri “Sicilia”. Circa quaranta fra scout e ragazzi dell’associazione famiglie persone down (Afpd) hanno partecipato all'iniziativa.

Ad accoglierli il colonnello Andrea Desideri, comandante del reggimento e una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e carabinieri, che hanno illustrato ai partecipanti i compiti e le peculiarità dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione ai reparti della linea mobile dell’Arma, facendoli anche assistere al montaggio ed all’allestimento di una tenda da campo, generalmente utilizzata in caso di interventi in aree interessate da calamità naturali.

I visitatori hanno assistito alla simulazione di un’operazione di intervento in occasione della liberazione di un ostaggio da parte di una squadra operativa di supporto della compagnia d'intervento operativo del 12° reggimento e ad un’esibizione del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e degli artificieri antisabotaggio del comando provinciale

A seguire, i partecipanti hanno potuto visitare “la Sala della Memoria” della caserma Dalla Chiesa, sede del comando legione carabinieri “Sicilia” grazie alla sapiente spiegazione del generale di Brigata Michele Di Martino, che ha mostrato loro le sale coi cimeli dell'Arma, testimoni della tradizione pluricentenaria della benemerita. Al termine della visita i ragazzi hanno potuto assistere all’esecuzione di alcuni brani musicali eseguiti dalla fanfara del 12° reggimento carabinieri “Sicilia” all’interno della chiesa di San Giacomo dei Militari.

Il colonnello Desideri, porgendo i saluti finali, ha sottolineato infine il ruolo di prossimità e di vicinanza dell'Arma al cittadino si affianchi imprescindibilmente alle attività preventive e repressive. La piacevole giornata si è conclusa per tutti i ragazzi, con la consegna di un attestato di partecipazione alla manifestazione e di simpatici gadget dell’Arma.