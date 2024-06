I bambini della Kalsa in visita al "bunkerino" per scoprire la storia di Falcone e Borsellino

I bambini della Kalsa in visita al "bunkerino", cioè l'ufficio blindato in cui lavorarono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si trova all'interno del palazzo di giustizia e che dal 2016, soprattutto grazie all'impegno di Giovanni Paparcuri, collaboratore fedele dei due magistrati, è diventato un piccolo museo e uno dei più toccanti luoghi di memoria della città. Ad accompagnare i ragazzini, nell'ambito del progetto "Dentro e fuori la piazza", è stato il comitato Addiopizzo.

"Siamo convinti - spiega in una nota Addiopizzo - che fare memoria sia un esercizio fondamentale per tutti, ma soprattutto per ragazzi che oggi vivono in un contesto, sicuramente molto diverso da quello degli anni ’90, dove però in assenza di alternative sociali ed economiche sane per molti, c'è il rischio di perdersi, perché attratti da guadagni facili e fenomeni di illegalità diffusa. Per questo da molti anni lavoriamo per creare alternative alla Kalsa, anche attraverso momenti di aggregazione come questo".

I bambini hanno potuto vedere le stanze dove i due giudici trascorrevano le loro giornate e, grazie ai tanti oggetti personali presenti nel "bunkerino", hanno potuto anche respirare tensioni ed emozioni. "In una società dove le scorciatoie sono spesso preferite al rispetto delle regole, dove i giovani incontrano serie difficoltà a crearsi un futuro perché ancora oggi diritti fondamentali come quello all'istruzione, alla casa, alla salute e al lavoro sono un miraggio per tanti - conclude Addiopizzo - restiamo convinti che la legalità per essere sostenibile deve essere anche connotata da giustizia sociale, proprio come ci insegna la storia di Falcone e Borsellino".