Visita alla missione Speranza e carità della principessa Beatrice di Borbone delle due Sicilie

Giorno 18 aprile subito dopo la visita in prefettura S.A.R. la principessa Beatrice di Borbone delle due Sicilie accompagnata dal delegato vicario Nobile Antonio di Janni, dal Cancelliere della delegazione avv. Claudio Ragusa e dal comm. Carmelo Sammarco si è recata alla Missione Speranza e Carità per pregare sulla tomba di Fratel Biagio Conte. Ad accogliere la principessa Don Pino Vitrano, guida spirituale della missione. La principessa, dopo aver deposto una rosa sulla tomba di Fratel Biagio, con i cavalieri e don Pino si sono riuniti in preghiera in un’atmosfera di commozione generale. Subito dopo la Principessa ha consegnato una tonnellata di pasta, donata da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo della Real Casa e Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, ed una cucina a Gas donata dalla delegazione costantiniana di Sicilia appositamente richiesta dalla missione. Questa macchina è stata richiesta proprio da Don Pino visto che ci sono nuove missioni anche in altri paesi siciliani e alcune, molto piccole, hanno bisogno di strumenti di base come una macchina a gas per cucinare.