I ragazzi dell’Aias in visita alla nuova caserma dei carabinieri di Partinico

Nei giorni passati i carabinieri della compagnia di Partinico hanno accolto i ragazzi del centro Aias, associazione italiana che si occupa dell’assistenza ai diversamente abili, per una visita alla nuova sede dell’Arma inaugurata lo scorso 31 marzo. Giunti in caserma, i ragazzi sono stati accolti dal comandante, Capitano Mario Petrosino, e dal personale della sede, i quali hanno mostrato ai visitatori i nuovi luoghi di lavoro, facendo conoscere il quotidiano impegno istituzionale dell’Arma Partinicese sul territorio.

"I giovani hanno osservato da vicino le Alfa Romeo Giulia in dotazione al locale Nucleo Radiomobile che hanno riscosso notevole interesse - si legge in una nota - hanno partecipato alla dimostrazione da parte di un’unità del Nucleo Cinofili e a una simulazione di repertamento su una scena del crimine, e per ultimo, con entusiasmo, hanno assistito a un sorvolo dell’elicottero A109 Nexus in uso al 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo Boccadifalco".