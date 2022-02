Un corso per i volontari della protezione civile per contrastare la violenza sulle donne

Un corso per gli operatori antiviolenza riservato ai volontari della protezione civile: l'incontro si terrà all'hub della Fiera del Mediterraneo oggi (sabato 19) e domani. I corsi sono organizzati dal laboratorio "Una Donna" e "stanno ormai prendendo piede in tutta Italia", come spiega Maricetta Tirrito, presidente del laboratorio.

"L'operatore antiviolenza – spiega ancora Tirrito – è una figura molto importante nel contrasto alla violenza sulle donne: è colui che riesce ad intuire la situazione, che si mette a disposizione, che fa un primo ascolto per poi sottoporre il problema alle autorità ed alle strutture competenti. Ma molto spesso quello che manca è proprio dare ascolto a chi ne ha bisogno. L'obiettivo dei nostri centri antiviolenza e dei corsi è proprio quello di formare gli operatori al meglio e prepararli soprattutto all'ascolto ed alla prima accoglienza delle vittime di violenza allo sportello".

E aggiunge: "Aprendo centri antiviolenza ed organizzando corsi in quasi tutta Italia, diamo un supporto concreto a tutte le donne vittime di violenza che hanno bisogno di aiuto, fornendo operatori che siano in grado di fare la propria parte, realizzando una rete di protezione, che collabora insieme per un obiettivo comune".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la presidente al 3661229478 oppure scrivere alla mail laboratoriounadonna1@gmail.com