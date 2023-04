L'imprenditore Longo torna libero, striscione delle femministe davanti al tribunale: "Ci vogliamo vivɜ e liberɜ"

"Ci vogliamo viv? e liber?". Così si legge in uno striscione che da stamattina campeggia davanti al tribunale. A collocarlo le attiviste del comitato femminista "Non una di meno Palermo", che contestano la revoca della misura cautelare - decisa dalla seconda sezione del tribunale, nonostante il parere contrario dei pm - nei confronti di Salvatore Luca Longo, 38enne imprenditore del settore moda finito agli arresti domiciliari nel 2020 perché avrebbe reclutato modelle e promoter sul web e poi le avrebbe molestate e perseguitate.

I giudici, si legge in una nota, ritengono che "sia sufficiente l'interdizione per un anno dall'attività imprenditoriale e il divieto di avvicinamento ad alcune delle donne che lo avevano denunciato per abusi e stalking". Il timore delle femministe è però che Longo, "adesso, di nuovo in libertà, sebbene non possa più avvicinarsi alle donne che si sono costituite parte civile, può farlo con altre".

"La violenza di genere non è un raptus di follia ma è sistemica e strutturale, è presente in tutti gli ambiti della nostra vita". Ecco perché, conclude il comitato "Non una di meno Palermo", "riteniamo impossibile che si possa affrontare la violenza di genere in termini esclusivamente repressivi e non anche attraverso un processo di trasformazione culturale e sociale.