Accusato di abusi sessuali su tre pazienti, lo psichiatra Marcello Grasso può tornare a fare il medico

E' del tutto libero e può pure tornare ad esercitare la professione medica, dalla quale era stato interdetto per un anno l'11 luglio dell'anno scorso, il noto neuropsichiatra Marcello Grasso, fratello dell'ex presidente del Senato Pietro, che era stato arrestato a marzo del 2021 perché avrebbe abusato sessualmente di almeno tre delle sue pazienti, che avrebbe fotografato in abiti succinti e palpeggiato a più riprese. Accuse che il medico ha sempre respinto, sostenendo che la sua sarebbe stata una tecnica terapeutica per aiutare le giovani che si erano rivolte a lui a recuperare la loro autostima.

Grasso è sotto processo davanti alla seconda sezione del tribunale ormai da quasi due anni. Sono stati già sentiti tutti i testimoni del pm Giorgia Righi e una parte di quelli della difesa. L'ultima udienza si è tenuta la scorsa primavera e la prossima è stata fissata per la fine di ottobre, i rinvii quindi sono piuttosto lunghi. L'estate scorsa i giudici avevano ritenuto che fossero venute meno le esigenze cautelari per l'imputato (difeso dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo) e avevano deciso di sostituire gli arresti domiciliari con il divieto di esercitare la professione medica per un anno, ritenendo che questo avrebbe neutralizzato anche la possibilità che Grasso reiterasse il reato.

Sono tre le pazienti che hanno denunciato il dottore e che si sono costituite parte civile con l'assistenza dell'avvocato Monica Genovese. Dopo di loro, durante il dibattimento, sono state sentite anche altre donne che avrebbero subito le stesse presunte molestie sessuali da Grasso nel suo studio di via Pasquale Calvi.

Due delle presunte vittime erano studentesse universitarie, in cura dal neuropsichiatra già da qualche anno. Avrebbero avuto difficoltà ad accettarsi fisicamente e avrebbero sofferto di attacchi di panico. Una di loro, per esempio, non avrebbe accettato le misure ridotte del suo seno e - come aveva denunciato - Grasso l'avrebbe toccata e massaggiata proprio in quella parte del corpo perché, a dire del medico, questo l'avrebbe aiutata a superare la sua scarsa autostima. Le presunte vittime hanno anche riferito che il neuropsichiatra le avrebbe fatte ballare nude o soltanto con gli slip, ma anche che le avrebbe fotografate con abiti succinti (pure costumi burlesque che erano stati ritrovati nel suo studio).

Contro il medico ci sono anche delle intercettazioni dalle quali - come aveva raccontato PalermoToday - dalle quali emerge che l'imputato avrebbe cercato di organizzare "incontri a scopo sessuale", mostrando degli scatti delle sue pazienti ad altri uomini dicendo tra l'altro: "Ti faccio conoscere questa, è rifatta ma ha l'aria da porca; questa ha 25 anni, una terza e ho già consumato...".