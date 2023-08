Il minorenne ammette lo stupro di gruppo al Foro Italico, ma lascia il carcere: andrà in comunità

E' stato interrogato sabato scorso, R. P., l'unico ragazzo tra i 7 arrestati per lo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto il 7 luglio al Foro Italico e avrebbe ammesso le sue responsabilità. Come riporta l'Adnkronos, il gip del tribunale dei Minorenni, Alessandra Puglisi, ha disposto per lui il trasferimento in una comunità. Il giovane, quindi, che pochi giorni dopo la violenza sessuale è diventato maggiorenne, ha lasciato il carcere.

La Procura dei Minori sta già preparando il ricorso contro la decisione del giudice, affinché l'indagato ritorni in cella. Contro di lui ci sono il video dello stupro, ma anche una serie di intercettazioni. Peraltro proprio il gip Puglisi aveva ritenuto "estremamente allarmante e antisociale" la condotta di R. P. Oggi saranno interrogati anche tre degli altri arrestati.