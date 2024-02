"Ha violentato una paziente", si apre ma viene subito rinviato di 3 mesi il processo al ginecologo Adile

Il medico è stato condannato in primo grado a 5 anni e 2 mesi di carcere il 6 luglio 2022, dopo un dibattimento durato 4 anni e mezzo e in cui per 4 volte erano cambiati i giudici. La vicenda risale al 2017 quando una ragazza lo aveva denunciato, portando una registrazione che avrebbe documentato lo stupro. Lui ha sempre negato: "Mi ha provocato"