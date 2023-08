Lo stupro e le chat del minorenne tornato in carcere: "Troppo divertente in 7, l'abbiamo ammazzata!"

Appena uscito dal Malaspina, sabato scorso, avrebbe avuto un solo pensiero: pubblicare su TikTok sue foto ed inneggiare alle sue "prodezze", cioè aver violentato in gruppo una ragazza di 19 anni: "Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze, ma come faccio a uscire con tutte? Siete troppe" oppure "La galera è il riposo dei leoni". Non solo, R. P., che ha compiuto 18 anni 20 giorni dopo l'aggressione avvenuta il 7 luglio al Foro Italico, si sarebbe compiaciuto di quanto fatto quella notte scambiando vocali con un amico: "Cumpà l'ammazzammu, ficimu un macello, minchia in siette! N'addivertemmu, ti giuro a me patri, troppi cianchi!". Troppe risate, troppo divertente abusare di una ragazza inerme che, per ammissione dello stesso indagato "sviniu chiossai di na vota". E' per questo che il gip del tribunale dei Minori - che aveva inizialmente disposto la scarcerazione dell'indagato alla luce della sua confessione e del fatto che fosse incensurato - adesso ha deciso di rispedirlo dietro le sbarre, al Malaspina.

Perché torna in carcere

Gli approfondimenti investigativi compiuti dai carabinieri sui social, ma anche una perizia svolta sul video dello stupro e sul cellulare di R. P., hanno consentito alla Procura di chiedere un aggravamento della misura cautelare per l'indagato. E il giudice afferma senza mezzi termini che la confessione precedentemente resa non solo non combacerebbe con quanto acclarato finora dagli inquirenti e con la denuncia della ragazza, ma sarebbe stata finalizzata soltanto all'ottenimento della scarcerazione. R. P. davanti al gip aveva ammesso di aver partecipato allo stupro di gruppo, ma aveva anche sostenuto di aver aiutato la vittima, cosa che allo stato non trova però alcun riscontro.

"Ficimu un macello: n'addivertemmu in 7, troppi cianchi!"

I messaggi che il giovane ha scambiato con un amico la sera della violenza, alle 2.12, sono agghiaccianti: "Cumpà l'ammazzammu, ti giuro a me matri, l'ammazzammu, ti giuro a me frati, sviniu... Sviniu chiossai di na vota... Ti giuro, ava muoriri, me frati... Na fic... sette, u vo capiri? Mi fici lassari u contatto, a chista mancu a canuscievo io, a pigghiaru l'amici mia e iemmu a fic..., minchia siette, mamà...! Non m'a firassi cu sette masculi, cumpà ficimu un macello, n'addivertemmu, ti giuro a me patri, troppi cianchi!". All'interlocutore R. P. descrive con volgarità la sequenza dei rapporti sessuali e aggiunge: Niè, un macello... ficimo un macello, siamo stati un quarto d'ora compà e in un quarto d'ora lei si è sentita male ed è svenuta più di una volta...". L'amico, però, non condivideva affatto con l'indagato l'idea che quanto descritto potesse essere divertente e gli diceva: "Minchia, però lariu è accussì!", ma l'indagato non retrocedeva di un passo, addirittura rideva: "Ahahah, troppo forte invece!".

I post su TikTok: "Grazie mi state facendo pubblicità"

Andando in comunità il giovane non aveva alcun divieto di utilizzare il cellulare, ma per il gip ne avrebbe approfittato per pavoneggiarsi, cercare visibilità e successo sui social, considerando quindi le gravissime accuse che gli contesta la Procura come un trofeo, qualcosa di cui andare fiero e vantarsi. Come hanno ricostruito i carabinieri, l'indagato ha postato diverse immagini e video sul suo profilo TikTok appena arrivato in comunità, il 19 agosto scorso. "Chi si mette contro di me si mette contro la morte" e "le cose belle si fanno con gli amici", sono alcune delle frasi pubblicate. Lo stesso giorno, inoltre, avrebbe attivato un secondo profilo e avrebbe postato: "Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze, ma come faccio a uscire con tutte? Siete troppe" e ancora: "Ah e volevo ringraziare a chi di continuo dice il mio nome, mi state facendo pubblicità e hype".

"Arriviamo a 1000 follower, la galera è il riposo dei leoni"

Domenica scorsa, assieme alla sua foto, scriveva: "Arriviamo a 1000 follower così potrò fare la live e spiegarvi la situazione com'è andata realmente", ma anche un post con un'immagine di lui che balla con altre due persone e la scritta: "Un TikTok al volo speriamo non vedano il video". Poi c'è un'altra foto con la scritta "cella 5 bro", ma anche: "Mi piace trasgredire" e in sottofondo la canzone neomelodica "Nun se toccano 'e femmene". Non manca un'immagine degli attori del film di mafia di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" e pure la frase: "La galera è il riposo dei leoni".

Il gip: "Si è vantato delle sue gesta aderendo a modelli criminali"

Sulla scorta di questi elementi il gip è durissimo con l'indagato: "Tali nuovi sopraggiunti elementi investigativi - scrive infatti nel suo provvedimento - tratteggiano la personalità di un giovane che, lungi dall'aver avviato un percorso di consapevolezza del gravissimo reato commesso (avvalendosi dalla forza del gruppo ai danni di una giovane donna resa inerme a causa della intossicazione da alcol procurata dagli stessi partecipanti alla violenza) avendo ottenuto condizioni di maggiore libertà con l'inserimento in comunità, ha continuato ad utilizzare il telefono cellulare e/o altro dispositivo informatico per vantarsi delle sue gesta e per manifestare adesione a modelli comportamentali criminali".

"Compiacimento e totale insensibilità rispetto all'atrocità compiuta"

I messaggi scambiati con l'amico subito dopo lo stupro "rivelano inequivocabilmente l'estremo compiacimento dell'indagato rispetto a quanto accaduto - afferma ancora il giudice - la sua totale insensibilità rispetto alla atrocità commessa considerata fonte di divertimento e il suo disprezzo per la vittima". Non solo: "Le parziali ammissioni del giovane in sede di interrogatorio di garanzia, durante il quale ha ammesso di aver partecipato alla violenza di gruppo, alla luce di tale sopraggiunto quadro investigativo, hanno avuto una valenza assolutamente strutturale volta unicamente ad ottenere l'attenuazione della misura.

Peraltro in quella sede l'indagato ha fornito una versione dei fatti in parte non combaciante con quanto riferito dalla parte offesa (ha sostenuto di aver ad un certo punto aiutato la vittima) e con quanto emerso dalle videoriprese relative alle fasi della violenza sessuale trovate sul telefono del coindagato Angelo Flores che danno contezza della partecipazione del giovane e del suo ruolo attivo sia rispetto alla violenza sessuale sia rispetto alle azioni violente che furono messe in atto e che accompagnarono la violenza sessuale (la vittima venne anche picchiata)".

"Nessun pentimento, ma ricerca di fama sui social"

Il giudice ritiene quindi che "sussiste alto rischio di commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede avuto riguardo alla personalità di R. P. il quale non solo non ha avviato alcun autentico percorso di revisione critica del suo operato ma ha anche dimostrato di essere assolutamente incapace di una sia pur minima autoregolazione emotiva ricercando sui social fama e notorietà per quanto orribilmente accaduto e compiacendosi del successo ottenuto con le ragazze che lo hanno contattato".