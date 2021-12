"Per anni ha costretto la figlia adolescente a spogliarsi per violentarla": condannato

La vicenda fu denunciata dalla ragazzina nel 2019, quando trovò il coraggio di confidarsi con le sue insegnanti in un paese della provincia di Palermo. Il padre avrebbe abusato di lei dal 2016, approfittando dei momenti in cui la moglie non era in casa. L'imputato dovrà risarcire la presunta vittima con 100 mila euro