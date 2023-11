Pallavolista e dj si conoscono su Tinder, l'incontro dopo lo scambio di foto hot e l'accusa di stupro: assolto

Si erano conosciuti su Tinder, lui dj palermitano, lei pallavolista friulana impegnata in alcune partite in città, e in pochi giorni su Instagram si erano scambiati messaggi abbastanza spinti e a sfondo erotico, con tanto di foto in cui erano seminudi. Rapidamente avevano quindi deciso di incontrarsi e, la sera del 9 dicembre del 2021, si erano appartati a Barcarello. Un appuntamento che poi, a dire della ragazza, si sarebbe trasformato in una violenza sessuale. Ipotesi che il giovane, finito sotto processo, ha invece sempre respinto. E oggi pomeriggio, dopo una lunga camera di consiglio, il gup Paolo Magro ha deciso di credere a lui, assolvendolo con formula piena da ogni accusa.

Il giudice, che ha processato con l'abbreviato D. P., 33 anni, ha accolto le tesi del suo difensore, Walter Cutrono, che sin dalle indagini preliminari aveva messo in evidenza tutta una serie di contraddizioni nel racconto della presunta vittima, che oggi ha 26 anni. Elementi che avevano portato anche il sostituto procuratore Enrico Bologna a chiedere l'assoluzione dell'imputato. La pallavolista si è invece costituita parte civile, chiedendo 30 mila euro di danni.

Secondo la denuncia della ragazza, la sera dell'incontro il dj le sarebbe saltato addosso, le avrebbe afferrato la testa, baciandola contro la sua volontà, toccandole il seno e costringendola a guardarlo mentre si sarebbe masturbato davanti a lei. D. P. invece ha sempre sostenuto che le effusioni sarebbero state non solo reciproche - e che la ragazza fosse dunque pienamente consenziente - ma aveva pure spiegato che l'incontro sarebbe stato in realtà interrotto: la coinquilina della presunta vittima sarebbe rimasta fuori casa e così lei sarebbe stata costretta a rientrare per aprirle. Sarebbe stato proprio il dj peraltro ad accompagnarla e lei lo avrebbe invitato a comunicarle quando sarebbe arrivato nella sua abitazione, stabilendo di rivedersi l'indomani. L'imputato l'aveva effettivamente avvertita, scrivendole "sono arrivato". Da quel momento, però, i contatti tra i due si erano interrotti.

Il dj aveva scoperto dopo circa 8 mesi, con una notifica dal tribunale, che la pallavolista - 10 giorni dopo il loro incontro a Barcarello - lo aveva denunciato per violenza sessuale e bloccato su tutte le piattaforme. Durante un incidente probatorio, la giovane sarebbe poi caduta in una serie di contraddizioni, soprattutto quando le era stato fatto notare che l'imputato - che lei accusava di averla stuprata - l'aveva riaccompagnata a casa e, come da lei richiesto l'aveva pure informata di essere arrivato a casa. Una preoccupazione un po' strana nei confronti di un presunto aggressore. Il giudice, sulla scorta di questi elementi, ha deciso di assolvere l'imputato.