"Mi tocca, non voglio tornare a casa": il racconto di un bimbo di 6 anni fa condannare lo zio

Aveva appena 6 anni e, come lui stesso aveva poi confidato in lacrime alla nonna paterna, suo zio - fratello della madre - avrebbe abusato di lui, toccandolo ripetutamente nelle parti intime. Una storia terribile che il piccolo aveva poi ripetuto al padre che aveva deciso di registrare il suo racconto. Adesso lo zio è stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minore dalla seconda sezione del tribunale, presieduta da Roberto Murgia.

I giudici hanno accolto la richiesta della Procura e anche quella della parte civile, cioè il padre e il bambino perché la madre non si è costituita contro suo fratello, assistiti dall'avvocato Salvatore Ferrante.

La vicenda sarebbe avvenuta alla Zisa, in un contesto famigliare piuttosto complesso. I genitori del bambino non si erano mai sposati e all'epoca dei fatti, nel 2018, erano ormai separati ed avevano l'affidamento condiviso del figlio, che viveva prevalentemente con la mamma. Durante alcuni giorni, però, la donna avrebbe dovuto accudire la madre e per questo il piccolo sarebbe rimasto più del solito con il papà, che viveva a sua volta con i genitori. Mentre una sera la nonna stava lavando il piccolo, lui avrebbe iniziato a piangere, dicendo che non voleva assolutamente tornare a casa della mamma ed avrebbe poi spiegato che lì ci sarebbe stato anche lo zio, che "fa le cose porche".

Di fronte al racconto, la nonna avrebbe fatto altre domande scoprendo così che, a detta del bambino, l'uomo lo avrebbe più volte toccato, abusandone sessualmente. La donna avrebbe riferito tutto al padre del piccolo, che si sarebbe fatto raccontare nuovamente i fatti. Avrebbe chiamato la ex per metterla al corrente della vicenda, ma la donna avrebbe sostenuto che il bambino era un bugiardo, senza credere quindi alle sue gravi accuse. E' così che il papà avrebbe deciso di farsi raccontare ancora una volta i presunti abusi e di registrare il figlio, rifiutandosi di farlo tornare a casa della ex.

A quel punto la madre aveva chiamato i carabinieri e il papà della presunta vittima, per giustificare la sua scelta, aveva fatto sentire la registrazione ai militari. Da qui era partita l'inchiesta, poi sfociata nel processo che ha portato alla condanna dello zio.

Durante il dibattimento, però, i giudici hanno dovuto superare un scoglio non da poco: il piccolo, infatti, quando era stato sentito dagli psicologi non avrebbe ripercorso la presunta violenza sessuale in maniera dettagliata e precisa come avrebbe fatto con la nonna e il padre in precedenza. Il suo racconto sarebbe rimasto molto generico. Inoltre, sarebbero state rilevate pressioni pesanti da parte del padre, che avrebbe ripetutamente invitato il bambino a dire la verità. Questo avrebbe comportato - secondo gli esperti - una chiusura del piccolo. E, anche alla luce dei pesanti conflitti tra suo padre e sua madre (alla quale nel frattempo è stata revocata la potestà genitoriale), è diventato molto più difficile sancire l'attendibilità del bambino.

Il tribunale - vista la condanna inflitta - avrà dunque ritenuto che, al di là di tutto, la versione fornita inizialmente dal piccolo, soprattutto nella registrazione, sia stata genuina e veritiera, ravvisando le prove necessarie per ritenere responsabile lo zio, che ora dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere.