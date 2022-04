"Toccava il seno e l'inguine alle pazienti durante le visite", rinviato a giudizio un allergologo

Inizierà a metà giugno, davanti alla seconda sezione del tribunale, il processo a carico di Lorenzo Barresi, l'allergologo dell'Isme accusato di aver abusato sessualmente di diverse pazienti e arrestato a settembre dell'anno scorso. Il rinvio a giudizio è stato disposto qualche giorno fa dal gup Giuliano Castiglia, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Giorgia Righi.

Sono una decina le pazienti del medico, 60 anni e originario di Catania, che hanno deciso di costituirsi parte civile e sono difese, tra gli altri dagli avvocati Francesco Cutraro, Ettore Barcellona, Claudio Congedo, Maurizio Cicero e Salvino Pantuso. Fu proprio dalla denuncia di due presunte vittime che partì l'inchiesta dei carabinieri. Successivamente fu piazzata una microspia nello studio dell'imputato all'interno dell'istituto di via Ruggero Settimo e vennero fuori - secondo l'accusa - altri casi di violenza sessuale.

In base alla ricostruzione della Procura, Barresi avrebbe approfittato delle visite per palpeggiare pesantemente le pazienti. Donne che si erano rivolte a lui per delle allergie e che si sarebbero ritrovate soltanto in slip, con le mani di Barresi sui seni o vicino all'inguine.

Il medico ha respinto le accuse, sostenendo di aver svolto correttamente la sua professione e di essere soltanto "molto scrupoloso". Per il pm, però, si sarebbe spacciato per senologo ed immunologo proprio per poter toccare le pazienti: "Sono un senologo - diceva infatti Barresi in un'intercettazione - ho un mare di compiti, sono allergologo, immunologo, mi occupo di prevenire patologie degenerative negli anziani" e di fare "cose che salvano la vita".

Per Barresi, più che una mammografia o un'ecografia - esami fondamentali per la prevenzione dei tumori - sarebbe stata invece importante "la sensibilità di chi visita, non bastano gli esami strumentali, è importante l'attenzione del medico che effettua l'esame clinico della mammella, che un esame molto complesso...". Ed è per questo che, anche a dispetto delle perplessità di alcune donne ("ma perché questa orticaria può essere collegata anche al seno?"), avrebbe eseguito dei "controlli manuali".