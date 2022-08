Violenza in ospedale, appello del Policlinico e del Civico: "Denunciate sempre alle forze dell’ordine"

La denuncia come primo strumento per contrastare gli episodi di criminalità. E' un invito comune e corale quello che in queste ore il commissario straordinario del Policlinico e il direttore generale del Civico Roberto Colletti, rivolgono ai propri dipendenti e a coloro che frequentano abitualmente entrambi i presidi ospedalieri.

"Dopo i recenti casi di furti e aggressioni avvenuti all’interno dei presidi e i gravi atti all’esterno - si legge in una nota - emerge in modo evidente la necessità di un’azione di contrasto forte che può avvenire solo con il supporto delle forze dell’ordine. Affinché tutto ciò possa determinarsi la condizioni preliminare imprescindibile è la denuncia alle autorità competenti".

“Noi continueremo a fare la nostra parte - sottolineano i manager - per potenziare e rafforzare la sicurezza interna, ma ci rivolgiamo alla nostra popolazione di riferimento per ribadire l’essenzialità di denunce formali. Solo in questo modo potremo attivarci a pieno, ponendoci a disposizione delle forze dell’ordine che di certo hanno mezzi e strumenti per identificare i responsabili”.