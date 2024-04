Anche a Palermo lo stabilimento Fincantieri diventa luogo sicuro per le donne vittime di violenza

C'è anche lo stabilimento Fincantieri di Palermo fra le dieci sedi che diventeranno Punti Viola: luoghi sicuri per accogliere persone in situazioni di pericolo, all’interno dei quali sarà disponibile personale specializzato in ambito legale e psicologico.

Fincantieri ha aderito all’iniziativa di DonneXStrada che partecipa al progetto "Respect for Future", lanciato il 23 novembre 2023, che ha l'obiettivo di promuovere l’educazione al rispetto e alle relazioni e a coinvolgere la popolazione aziendale nella prevenzione della violenza di genere.

" Il nostro gruppo - dice Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri - è attivo nell’offrire ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sano e inclusivo. L’impegno va oltre i confini aziendali: attraverso questa ed altre iniziative Fincantieri sta facendo la sua parte per contrastare la violenza di genere e contribuire a un futuro migliore per la nostra società". Con i Punti Viola, Fincantieri punta a offrire alle donne un'alternativa di vita libera da ogni forma di sopraffazione.