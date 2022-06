VIDEO | "Non voglio più vedere i lividi di mia moglie", un percorso in sostegno degli uomini violenti

Ci sono medici, banchieri e pure giornalisti. Giovani ma anche anziani accomunati da un vissuto di aggressività familiare sulle donne, che riconosco questo come modo per amare. Per aiutarli a intraprendere un nuovo cammino e a uscire dal tunnel della violenza, la polizia ha siglato un protocollo d'intesa con la cooperativa Nuova Generazione