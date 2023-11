Contrasto alla violenza sulle donne, intesa tra i carabinieri e un'associazione

Un protocollo d'intesa per "l’istituzione di un sistema territoriale antiviolenza in rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza" è stato sottoscritto ieri alla caserma Giacinto Carini, tra il Comando provinciale dei carabinieri di Palermo e l'organizzazione di volontariato Co.Tu.Levi.-C.a.v., con sede a Trapani e sportelli attivi in nelle province di Roma, Palermo, Trapani, Messina, Agrigento, Ragusa, Catania, Enna e Caltanissetta.

Al tavolo, in rappresentanza degli organismi di appartenenza, erano presenti il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Palermo, Ivan Boracchia e la presidente dell’associazione Palma Camelia Aurora Ranno. Il protocollo si propone di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere mediante la predisposizione e lo sviluppo di una rete integrativa di servizi offerti e garantiti dalle istituzioni e dai soggetti firmatari, anche attraverso la condivisione di procedure operative atte a rendere più efficaci le misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alla realizzazione di successivi percorsi di uscita dalla stessa diretti all’aiuto delle vittime a ricostruire la propria vita. Particolare attenzione sarà rivolta alla raccolta e all’analisi dei dati, oltre a che alla loro interpretazione e condivisione, per garantire un costante e professionale monitoraggio del fenomeno nell’ottica di una proficua e leale collaborazione tra tutti gli enti interessati.

Prima della firma del protocollo di collaborazione, Ranno è stata ricevuta da Luciano Magrini, comandante provinciale dei carabinieri. Presenti alla sottoscrizione anche Sara Pini, comandante del reparto territoriale di Termini, Gianluca Verdolino, referente della Rete Antiviolenza dei carabinieri di Palermo e l’avvocato Girolama Cinzia Manzella che fornisce assistenza legale alle vittime di violenza assistite dalla associazione di volontariato.