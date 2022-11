Violenza sulle donne, a Villagrazia di Carini poesie, disegni e flash mob degli alunni per ricordare le vittime

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Villagrazia di Carini rompe le catene del silenzio contro la violenza sulle donne. E lo fa con le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini dell’istituto comprensivo “Renato Guttuso”, diretto dal dirigente scolastico Valeria La Paglia (impegnata in una rinnovata visione strategica della scuola sul territorio), ciascuno nei propri plessi, riuniti, taluni, come al Vanni Pucci e al plesso centrale di via Ischia, attorno alle panchine e alle scarpe rosse, per leggere poesie e temi, condividere disegni e riflessioni, e impegnati nel grande flash mob al grido “donna vita e libertà”. Una giornata ricchissima di appuntamenti e occasioni di riflessione. Villagrazia di Carini, frazione della Città di Carini, ha celebrato così, partendo proprio dalle nuove generazioni e coinvolgendole direttamente, il 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

“La violenza sulle donne è un tema ancora oggi troppo attuale - ha affermato il dirigente scolastico - ed è nelle scuole, negli spazi vissuti personalmente dai bambini e dai ragazzi, che dobbiamo attivare la forza travolgente del cambiamento; che avvenga nel linguaggio, nelle dinamiche di pensiero, nella gestione delle relazioni umane, nella coscienza dei propri sentimenti, belli e brutti che siano, nel rispetto e nella capacità di identificare l’altro e l’altra, in modo particolare, qualunque persona sia; contagiando con nuovi e puliti orizzonti i giovani, i bambini e le bambine che domani saranno uomini e donne forti, liberi, capaci di amare senza odio, senza ricorrere alla violenza, senza provare rancore, senza avere paura",

La giornata è iniziata con l’inaugurazione della panchina al plesso Vanni Pucci, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Panchina sulla quale sono state deposte delle magnifiche rose rosse. Poi il flash mob degli alunni della scuola secondaria di primo grado al plesso centrale di via Ischia. Tanti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al flash mob: un modo per esprimere il disprezzo per ogni violenza sulle donne e per sostenere le vittime di violenza di genere, comunque essa si manifesti e chiunque colpisca.

I bambini della scuola primaria, invece, dopo approfondite ricerche e condivisioni esperienziali in classe, hanno realizzato a scuola, in modo creativo e con molta serietà, negli atelier mobili di cui dispone l’istituto, originali disegni di pubblicità progresso sul tema della violenza sulle donne. Lo hanno fatto gli alunni del plesso di via Ischia, quelli del plesso Vanni Pucci, del plesso Bivio Foresta, del plesso SS113, del plesso Mazzarella e del plesso di via Nazionale, quest’ultimo frequentato dai piccolissimi della scuola dell’Infanzia. “Noi siamo convinti – hanno commentato gli insegnanti dei tre ordini di scuola – che il futuro sarà migliore se sapremo dar voce a cuori così sensibili”.