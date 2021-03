Alcol, niente mascherine e musica a tutto volume: sette giovani multati a Terrasini

I ragazzi, tra i 16 e i 21 anni, erano tutti residenti in un altro comune. Sono stati sorpresi dai carabinieri e sanzionati per aver violato le norme anti Covid: dovranno pagare un totale di 3 mila e 600 euro

Sette giovani multati, per un totale di 3 mila e 600 euro, per aver violato le norme anti Covid a Terrasini. Mercoledì sera sono stati sorpresi dai carabinieri in viale dei Pini, a Paternella, mentre ascoltavano musica ad alto volume, vicino alle loro auto, e bevevano alcol. "Non indossavano le mascherine - fanno sapere dal Comando provinciale - e non rispettavano la distanza di sicurezza".

I ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, erano tutti residenti in un altro comune. Hanno quindi violato anche il divieto, previsto per le regioni in zona arancione, di spostarsi, senza una valida giustificazione, dal proprio Comune di residenza. Uno dei giovani aveva precedenti di polizia per droga mentre altri due erano già stati sanzionati per aver violato le norme anti Covid. Il 16enne è stato affidato ai genitori.