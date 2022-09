/ Via Carini, 4

La fortuna sorride a Palermo, vinto mezzo milione di euro con un Gratta e vinci al Capo

Un cliente della ricevitoria Luigi Battaglia di via Carini, davanti all'ingresso del mercato del Capo, si è aggiudicato il premio più alto con un biglietto da 5 euro del gioco "Numerissimi". Il tabaccaio: "Non abbiamo idea di chi sia, non è ancora venuto a prendersi il caffè con noi"