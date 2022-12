Vinnie pubblica "Camera 7", una stanza per la porta dei ricordi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con "Camera 7" Vinnie si avvicina maggiormente alle sonorità del contemporary R&B, senza però abbandonare le melodie che lo hanno caratterizzato in precedenza con "Fama" e "Cliché", brano quest’ultimo che conta a oggi 60 mila streams su Spotify. "Camera 7" è caratterizzato da un equilibrio di sonorità avvolgenti e scrittura ammiccante, in perfetta chiave Gen Z: la ricerca di semplicità, però, è solo apparente, volta a facilitare un contatto intimo tra ascoltatore e testo. Per Vinnie, infatti, la priorità è garantire libertà di interpretazione ad ogni ascoltatore, pur partendo da esperienze personali.

Il terzo singolo del cantautore palermitano nasce dal suo bisogno di creare una stanza mentale dove rifugiarsi: "'Camera 7' è popolata da esperienze ed immagini del mio passato - racconta l’artista - un luogo che continua a chiamarmi a sé, seppure sia consapevole del rischio di restare intrappolato al suo interno". Queste suggestioni oniriche prendono forma anche nel videoclip, girato a Villa Boscogrande a Palermo con un’estetica che rimanda alla cinematografia classica. Il video sarà online dal 15 dicembre.

Chi è Vinnie

Vincenzo Colonna Romano, in arte Vinnie, nasce a Palermo nel 2001. Cantautore e pianista, si approccia allo studio di entrambe le discipline fin da giovanissimo. Prosegue l'istruzione musicale al Brass Group di Palermo, per poi perfezionarsi al Siena Jazz (dove studia attualmente). Il suo stile, di stampo neo-soul e R&B, fa tesoro anche delle influenze derivata da trap, rap e dalla scena indie, creando un connubio tra la sfacciataggine tipica della Gen Z ed il cliché romantico. Nel 2021 entra a far parte del roster di Mind, pubblicando per l’etichetta indipendente palermitana i singoli "Cliché", "Fama" e "Camera 7", che confluiranno nel suo primo Ep di prossima uscita.