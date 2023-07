La fortuna strizza l'occhio a Palermo, vinti oltre 70 mila euro con il Lotto

Con il Lotto "piovono" oltre 70 mila euro nelle tasche di due fortunati. Palermo protagonista nell'ultimo concorso a premi. Giovedì 6 luglio, come riporta Agipronews, nel capoluogo siciliano sono arrivate due importanti vincite: la più alta, da 47.500 euro, è stata centrata grazie alla combinazione 13-21-50 sulla ruota di Palermo, la stessa che ha premiato anche un altro giocatore che ha vinto 28.500 euro con i numeri 3-13-45. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro.

Appena dieci giorni fa la "dea bendata" aveva baciato un fortunato giocatore di Marineo che - grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna - si è aggiudicato ben 513 mila euro. Nel piccolo comune del Palermitano è partita la caccia al vincitore che ha avviato le pratiche per incassare la somma. In occasione di quel concorso erano stati distribuiti premi per quasi 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 560 milioni nei primi sei mesi del 2023.