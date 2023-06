Ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota “nazionale”. La “dea bendata” bacia Marineo dove un fortunato giocatore ha vinto 513 mila euro grazie all’estrazione del lotto di martedì 27 giugno. Nel piccolo comune del Palermitano è partita la caccia al vincitore che adesso dovrà avviare le pratiche per incassare la somma.

Quella di Marineo, riporta AgiproNews, è la vincita più alta dell’ultimo concorso che ha assegnato a uno scommettitore di Eboli, in provincia di Salerno, un premio da 475 mila euro frutto di tre ambi e un terno, sempre sulla ruota “nazionale”. Sempre in Campania - ad Arzano e a Napoli - altri due fortunati hanno vinto 11.250 euro ciascuno con un terno secco sulla ruota partenopea.

Da segnalare anche due vincite a Mezzolombardo, in provincia di Trento: la prima da ben 124.750 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, e una da 12 mila euro con una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 560 milioni in questo 2023.