Gioca una schedina da 2 euro e centra il 14 al Totocalcio: vincita da 496 mila euro a Bagheria

Nonostante non sia più così in voga come anni fa, il Totocalcio continua a regalare sogni. Centrando il 14 un fortunato giocatore si è portato a casa ben 496.009 euro giocando una schedina da appena 2 euro. La vincita è stata realizzata nel "Punto Snai Stadio" di via Alcide De Gasperi 65/71 a Bagheria.

"Il concorso del totocalcio è quello del 20 novembre 2021 - racconta a PalermoToday il titolare - solo che il ticket è stato convalidato ieri sera perché il cliente è venuto solo ieri a reclamare la vincita. E’ stata una grande emozione poiché si tratta di un nostro cliente abituale e, personalmente, mi ha già riferito che una volta completato tutto l’iter tornerà per festeggiare con noi questa vincita altissima. Si tratta certamente della vincita più alta mai registrata nella nostra attività - spiega - poiché nelle scommesse, essendoci dei limiti, non siamo mai arrivati a queste cifre. Un’altra vincita importante che ricordo è quella avvenuta circa due anni fa da 36.000 euro, ma è stata realizzata alle slot”.