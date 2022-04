Comandante dei vigili va in pensione, Orlando lo saluta: "Grazie, incarico svolto con grande passione"

Oggi il sindaco Leoluca Orlando e la Giunta hanno ringraziato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina ora in quiescenza dopo aver ricoperto il ruolo una prima volta dal 2012 al 2018 e poi ancora dal luglio 2019 ad oggi.

“Esprimo il mio ringraziamento al comandante Messina per aver svolto in questi anni un incarico molto importante quanto delicato con grande passione e professionalità e sempre al servizio dei cittadini”, ha detto Leoluca Orlando.

Fabio Giambrone ha ringraziato Messina per il lavoro svolto sottolineandone “la grande capacità di coordinamento che ha dimostrato in questi anni per rispondere al meglio alle varie esigenze dei cittadini dalla sicurezza alla fruibilità del territorio”.

“Ringrazio le donne e gli uomini del Comando di Polizia Municipale - ha detto Vincenzo Messina - per il loro costante impegno e professionalità. In questi anni li ho sempre sentiti vicino. Voglio, inoltre, ringraziare il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone per la fiducia che mi hanno accordato”.