La fortuna bacia Carini: gioca 2 euro e vince una casa e 200 mila euro

Con 2 euro ha centrato un 5 e ha vinto una casa che potrà scegliere in qualunque posto d'Italia oltre a 200 mila euro. Il fortunato giocatore di "VinciCasa", la formula di gioco della famiglia Win for life di Sisal, ha giovato a Carini, nel tabacchi di Rosaria Cardinale, sulla statale 112. La combinazione vincente per l'estrazione numero 51 è stata 6, 7, 11, 14 e 35.

Il fortunato avrà due anni a disposizione per scegliere in tutta tranquillità l'immobile che preferisce nel luogo che vorrà. Dalla nascita di VinciCasa sono state in tutto 200 le case assegnate. L'estrazione avviene ogni giorno alle 20 e si gioca con appena 2 euro.