La villetta di Cruillas intitolata a Martina Bologna, morta a 13 anni trascinata dalle onde

Dopo cinque anni, la villetta che sorge a Cruillas al civico 39 di via Trabucco sarà ufficialmente intitolata alla piccola Martina Bologna, la ragazzina di soli 13 anni vittima di una tragedia in mare il 10 luglio 2018 a Isola delle Femmine. Si trovava su uno scoglio a pelo d'acqua quando è stata travolta da un'onda. I genitori, dando il consenso alla donazione degli organi, hanno permesso che con la morte della loro piccola figlia altri quattro bambini potessero salvarsi.

Nell'agosto del 2018 il consiglio comunale aveva già ratificato il nome da assegnare alla villetta, da villetta Trabucco a villetta Martina Bologna. E in effetti già tutti i residenti di Cruillas da un po' di tempo hanno iniziato a chiamarla con questo nome. L’associazione Chi ama la Sicilia ApS, nell'estate del 2021 aveva anche organizzato una festa gratuita con i clown per tutti i bimbi di Cruillas. Un evento pensato per accelerare e sensibilizzare la Prefettura a procedere al provvedimento in deroga per l’intitolazione della villetta prima dei dieci anni dalla scomparsa della bambina.

Il nuovo prefetto ha così firmato il provvedimento in deroga ed entro la fine del mese avrà luogo la cerimonia ufficiale di intitolazione della villetta a Martina Bologna con annessa collocazione della targa in presenza del sindaco Roberto Lagalla.