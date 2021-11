VIDEO | Villetta trasformata in discarica nella zona di via dei Cantieri: "Topi e zanzare, costretti a tenere finestre chiuse"

Da alcuni mesi piazza Bartolomeo da Messina, alle spalle di via Bagolino, è diventata oggetto di continuo conferimento abusivo di ingombranti. Residenti esausti: "Non si riesce a respirare. Siamo abbandonati, per che cosa paghiamo la Tari?"