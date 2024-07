Cruillas, la villetta Martina Bologna è uno scempio: "Nel mirino di vandali e dimenticata dal Comune"

La villetta comunale di Cruillas intitolata alla piccola Martina Bologna, morta a 13 anni nel 2018, travolta da un'onda a Isola delle Femmine, è sprofondata nel degrado. A denunciaelo sono il consigliere comunale Massimo Giaconia del gruppo Progetto Palermo insieme ai consiglieri della sesta circoscrizione Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

"È con grande preoccupazione - scrivono in una nota - che ci rivolgiamo ancora una volta all'amministrazione comunale per denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa la villetta. Questo spazio verde, un tempo orgoglio del quartiere e dei suoi abitanti e luogo di svago per famiglie, bambini e anziani, è ormai lasciato all’incuria e in balia dei vandali". In realtà già l'anno scorso, a giugno, si trovava già in condizioni di abbandono a soli tre mesi dall'intitolazione dello spazio alla tredicenne vittima della tragedia in mare. Era il 9 marzo quando alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dei genitori della ragazzina scomparsa venne apposta la targa.

Il quadro descritto dai consiglieri oggi è ancor più desolante: "Piante e giochi per bambini danneggiati, panchine rotte, cestini per i rifiuti stracolmi e non svuotati regolarmente, erba alta e trascurata. Tutto ciò rappresenta non solo un degrado estetico, ma soprattutto un pericolo per la sicurezza dei cittadini che ancora cercano di usufruire di questo spazio".

Da qui l'appello al Comune: "È urgente che l'amministrazione intervenga immediatamente per restituire decoro e sicurezza a questo importante luogo di aggregazione. Non possiamo permettere che l'unico spazio verde attrezzato presente nel quartiere Cruillas venga definitivamente compromesso dall'abbandono e dall'azione dei vandali. Chiediamo quindi un intervento tempestivo per la pulizia, la manutenzione e la sorveglianza. Non possiamo più attendere".