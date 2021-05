Villetta del Foro Italico, definiti i lavori di riqualificazione

Prosegue l’attività dell’Amministrazione mirata alla riqualificazione del verde urbano e delle ville cittadine. Dopo la Villa Costa, su impulso del vicesindaco ed assessore al Decoro, Fabio Giambrone e dell’assessore a Ville e Giardini, Sergio Marino, sono stati appena definiti i lavori di riqualificazione della Villa a mare al Foro Italico e, più in particolare, nella parte adiacente al porticciolo di Sant'Erasmo, oggetto di una recente riqualificazione.

Gli interventi realizzati consistono nel diserbo e pulizia dell’intera villa, nella sistemazione del verde e nella pulizia di tutti i viali interni. "Gli operatori del settore verde e giardini - dichiarano Giambrone e Marino - hanno restituito decoro e bellezza ad una villa storica di Palermo, localizzata in un contesto di particolare interesse storico e monumentale tra Villa Giulia il Porto di Sant'Erasmo e Foro Italico e molto frequentata dai nostri concittadini. Un ringraziamento alle maestranze impegnate nei lavori che sono stati effettuarti con solerzia e professionalità. Il nostro impegno continua per garantire la cura del verde cittadino consapevoli che dalla salubrità ambientale deriva benessere per i nostri concittadini".

