Ville comunali chiuse alle 17, la protesta: "Due ore in meno rispetto agli anni scorsi"

Giardini e parchi comunali chiuderanno con due ore di anticipo rispetto all'anno scorso durante tutto l'autunno e l'inverno. I cancelli saranno aperti dalle 7:30 alle 17, nonostante in molte ville sia presente l'impianto di illuminazione. I nuovi orari sono stati adottati già dallo scorso 27 ottobre, ma l'avviso è stato pubblicato soltanto oggi. Sono diverse le famiglie che non hanno gradito la decisione dell'amministrazione né le modalità di comunicazione.

"L'amministrazione comunale decide nel silenzio più assoluto di distruggere, passo dopo passo, l’accessibilità agli spazi verdi della nostra città", ha dichiarato Emanuele Maria Marino, capogruppo del Pd in ottava circoscrizione. Proprio nell'ottava circoscrizione si trovano gran parte delle ville comunali: tra gli altri Giardino Inglese, Villa Trabia, Villa Costa e Giardino delle Rose.

La scorsa settimana, Danilo Giaffreda aveva segnalato il nuovo orario di chiusura di Villa Trabia a PalermoToday, facendo notare un paradosso ovvero "che una parte consistente delle risorse finanziarie necessarie ai lavori di riqualificazione della Villa hanno riguardato proprio l'illuminazione".

"Come se già non bastasse la disastrosa gestione delle ville e delle alberature cui assistiamo tutti i giorni, quando i bambini e le bambine di questa città dovrebbero godere degli spazi verdi? La Giunta Lagalla non è a conoscenza del fatto che di mattina sono impegnati nelle attività scolastiche?", ha dichiarato Mari Albanese, presidente della Commissione cultura dell’ottava circoscrizione. "Chiediamo - concludono Marino e Albanese (nella foto sotto) - di mantenere gli orari dell’ora legale o, per lo meno, di fissare la chiusura dei giardini e parchi comunali alle 19 come avveniva negli anni passati. Anche perché si tratta di strutture dotate di illuminazione".