Ville e giardini comunali, da domani ingressi su prenotazione solo per gli under 14

Da domani ingressi contingentati su prenotazione nelle ville e nei giardini comunali solo per gli under 14 accompagnati. Così ha deciso l’assessore con delega a Ville e Giardini, Toni Costumati, d'intesa con il sindaco Leoluca Orlando. Accesso libero invece per i disabili anche senza prenotazione. Visto il perdurare della zona rossa, i cancelli resteranno chiusi per tutti gli altri cittadini.

Saranno interessati dal provvedimento il giardino Rosa Balistreri (ex roseto viale Campania), il giardino Zisa, il parco Piersanti Mattarella (Giardino all’inglese), villa Falcone Morvillo, villa Garibaldi, villa Giulia, villa Trabia e villetta Tricoli (via Giovanni Campolo 54). Per effettuare la prenotazione basta seguire le istruzioni dal seguente link.