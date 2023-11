Dietrofront del Comune sulle ville: "Quelle con l'illuminazione chiuderanno alle 18:30"

Il Comune fa marcia indietro e dispone per il periodo autunno 2023-inverno 2024 l'apertura fino alle 18:30 e non più fino alle 17 delle ville e dei giardini dotati di impianti di illuminazione. Resta la chiusura alle cinque del pomeriggio per gli spazi verdi che non dispongono di lampioni. E' quanto disposto da una determina firmata da Francesco La Monica, dirigente dell'ufficio gestione verde urbano.

Gli orari di apertura delle ville

Saranno dunque fruibili dalle 7 alle 18:30 Villa Costa, il Giardino Rosa Balistreri, conosciuto come roseto, Villa Garibaldi, Villa Trabia e i Giardini della Zisa. Cancelli sbarrati alle 17 invece al Giardino Inglese, al parterre Falcone-Morvillo, a Villa Giulia, al Giardino dei Giusti e alla Villetta Tricoli.

Quando chiuderanno le ville

Le ville e i giardini comunali resteranno chiusi nei seguenti casi: in seguito all’emissione di avvisi di allerta meteo arancione o rossa ed allerta vento, emanati dai competenti organi nazionali e regionali; lavori all’interno delle ville e/o interventi di manutenzione che non consentano la presenza di utenti.

Le proteste per la chiusura anticipata

Con l'arrivo dell'autunno, l'amministrazione comunale aveva deciso di anticipare alle 17 la chiusura degli spazi all'aperto, provocando qualche disappunto tra coloro che frequentano spesso i parchi. Nelle scorse settimane i consiglieri dell'ottava circoscrizione Emanuele Maria Marino e Mari Albanese avevano chiesto "di mantenere gli orari dell’ora legale o, per lo meno, di fissare la chiusura dei giardini e parchi comunali alle 19 come avveniva negli anni passati".