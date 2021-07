VIDEO | Gli imprenditori arrestati per bancarotta: i soldi della società palermitana spariti nel nulla

Le fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per 4 milioni. Le indagini sono state avviate dopo la dichiarazione di fallimento della società, impegnata negli ultimi anni in un progetto per la realizzazione di un importante complesso residenziale a Portopalo di Capo Passero e hanno permesso di scoprire un complesso ed articolato "sistema di società"