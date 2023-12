Gli immobili erano stati danneggiati lo scorso ottobre a causa del verificarsi di alcuni cedimenti strutturali. L’assessorato delle Infrastrutture ne ha finanziato il ripristino sulla base di un progetto dello Iacp. "L'intervento tempestivo della Regione va incontro alle esigenze della comunità di Bagheria, in linea con le azioni di tutela del patrimonio che lo Iacp di Palermo sta portando avanti in questi mesi", ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ha presenziato stamattina all'avvio del cantiere.

Sono stati consegnati oggi i lavori per la messa in sicurezza del Villaggio dei pescatori di Aspra, frazione marinara di Bagheria. Si tratta di un complesso costituito da 10 piccoli edifici con 22 alloggi popolari di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo e della Regione Siciliana.

Aspra, case danneggiate al Villaggio dei pescatori: al via i lavori per la messa in sicurezza