La Sicilia regina della coltivazione di frutta tropicale, Coldiretti: "Effetto dei cambiamenti climatici"

Presentato un dossier nell'ambito della manifestazione in corso per le vie del centro. Temperature sempre più alte e nell'Isola si raccolgono mango, avocado e lime, tanto che al ministro dell'Agricoltura in visita al Villaggio sarà offerta la prima macedonia con ingredienti esotici interamente Made in Italy