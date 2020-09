In casa ha allestito un laboratorio per la droga completo di serra, arrestato

Nella sua casa aveva allestito un laboratorio della droga, completo di serra per la marijuana. I carabinieri hanno arrestato, in contrada Mulinazzo a Villafrati, un 56enne originario di Castelvetrano (nel Trapanese) per produzione, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dai militari della compagnia di Misilmeri e dal personale dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia.

"In casa l’uomo aveva allestito un vero e proprio laboratorio, attrezzato di tutto punto per la produzione e la lavorazione della droga - dicono i militari dell'Arma - Insieme allo stupefacente sono stati posti sotto sequestro varie attrezzature e materiali utilizzati per la lavorazione e la trasformazione. Lo stupefacente rinvenuto essiccato, immesso nel mercato del dettaglio, avrebbe fruttato oltre sessantamila euro".

La droga sequestrata è stata inviata al reparto operativo di Palermo per le analisi di laboratorio. Il gip Claudio Bencivenni, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.