Avvocati e psicologi accanto a chi vuol ribellarsi al pizzo, sportello antiracket apre a Villabate

A Villabate sarà inaugurato uno sportello antiracket al quale potranno rivolgersi i cittadini. L'iniziativa, che verrà presentata lunedì 17 gennaio alle 16,30 presso la sede del Noda in via Giulio Cesare 1/F, è del Cogi (Comitato collaboratori di giustizia) di cui è portavoce Maricetta Tirrito. A disposizione di quanti si rivolgeranno allo sportello la consulenza di avvocati, psicologi e altre figure professionali.

Testimone dell'iniziativa Domenico D’Agati, imprenditore palermitano, che come Libero Grassi si è ribellato alla mafia. “Se vogliamo combattere le mafie non possiamo più tralasciare e non vedere cosa resta dopo le denunce - scrive D’Agati - bisogna costruire nuove forme di relazioni e di ascolto delle vittime”. Sulla stessa linea anche Tirrito (nella foto) che commenta: "Serviva da anni un supporto concreto per imprenditori e professionisti sottomessi al potere mafioso, le vittime non saranno più sole in questa battaglia bensì verranno aiutati a liberarsi dell'incubo dell'estorsione".

Tra coloro i quali hanno confermato la loro presenza all’inaugurazione di lunedì 17 gennaio Riccardo Maiorca, segretario del centro studi Paolo Giaccone, Salvatore Cento presidente dell’associazione nazionale carabinieri Palermo, Gaetano Di Chiara, sindaco di Villabate, Gaetano D’Antoni, comandante della stazione dei carabinieri di Villabate, Giuseppina Tesauro, scrittrice e giornalista Vincenzo Oliveri, magistrato ex presidente del Tribunale di Palermo.