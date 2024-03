Villabate, malumori per il senso unico in via Giulio Cesare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con un'ordinanza di un mese fa il Sindaco di Villabate ha istituito il senso unico di marcia, in maniera temporanea in un tratto di via Giulio Cesare. La stessa si collega ad una precedente ordinanza che spiega le motivazioni, ovvero limitare il traffico “pesante” sul cavalcavia di via Alcide De Gasperi (zono artigianale/Commerciale) oggetto di futuri interventi di manutenzione.

Il presidente del Consiglio Giuseppe La Barbera dopo questo atto, ha indetto un consiglio Comunale Straordinario con un unico punto all’ordine del giorno, relativo alla mozione o revoca dell'ordinanza: la votazione ha prodotto un risultato schiacciante per questa amministrazione, è andata sotto 11 su 13 voti.

Alla luce di questa scelta dell’Amministrazione, i commercianti di Via Giulio Cesare, oltre ad accusare gravi disagi economici e di sicurezza per la circolazione, non hanno compreso il nesso, la connessione del senso unico con i lavori del cavalcavia anche perché nessuno lo ha ancora spiegato. Ad accogliere questo grido di protesta è stato Valerio Pietraperzia che si è fatto portavoce organizzando una prima riunione con circa 40 commercianti tutti contrari. Con protocollo nr.4231 del 29/02/2029, allegando più di nr.40 firme, ovvero più del 90% dei commercianti di Via Giulio Cesare, si chiede al Sindaco, all’Assessore alla viabilità, al Presidente della Commissione Attività produttive ed al Comandante della Polizia Municipale un civile incontro chiarificatore perché i commercianti di Via Giulio Cesare si sentono abbandonati dalle istituzioni.

foto cronache villabatesi