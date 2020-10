"Villabate, cambia la collocazione del mercato settimanale?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Amministrazione Comunale di Villabate, guidata dal sindaco Gaetano Di Chiara, starebbe valutando l'idea di trovare un' altra collocazione del mercato settimanale del Lunedì. "Riteniamo che - commentano i consiglieri comunali Marco Cenci e Rosanna Caruso del gruppo “Al Centro Villabate” - esclusa quella in essere (in via Papa Paolo Giovanni II), non ci possano essere altre soluzioni realizzabili che garantiscano il diritto alla mobilità dei cittadini residenti e l’esigenza degli operatori del mercato settimanale, soprattutto se si dovesse individuare l’area che va dalla via Barbara Asta alla Via Faraona", "Riteniamo altresì - continuano Cenci e Caruso- che vada valutata la possibilità di installare il mercato settimanale del Lunedì all’interno del centro abitato Villabatese, soprattutto in prossimità di Piazza della Regione". “Ad oggi – sottolineano i consiglieri Cenci e Caruso– è possibile pensare al mercato settimanale in Piazza della Regione, visto che negli anni si sono ridotti notevolmente gli operatori del mercato stesso e si andrebbe a valorizzare un’area del nostro paese che in questi ultimi mesi è stata oggetto di atti vandalici ed è stata al centro dell’attenzione certamente non per cose di cui andare orgogliosi". "Siamo Certi – concludono i consiglieri Cenci e Caruso - che l’Amministrazione prenderà in considerazione questa nostra richiesta, atteso che già molti cittadini e alcuni operatori del mercato hanno manifestato grandi perplessità".