Villabate, l'amarezza del consigliere Brusa: "Qui ignorata la festa della Liberazione"

Oggi si festeggia il 79° anniversario della commemorazione della liberazione della nostra Nazione dal regime nazifascista, e in ogni Comune d’Italia, le autorità civili e militari ricordano e onorano i caduti, i nostri connazionali che si sono battuti per la democrazia. "Non posso non constatare con profonda amarezza - dice Anna Brusa, consigliere comunale del gruppo misto - che una giornata così importante per il nostro Paese venga completamente ignorata dalle istituzioni locali e visto che la Giunta da qualche settimana è stata azzerata, l’onere di tenere vivo il ricordo ricade sul sindaco Gaetano Di Chiara".

"L'Amministrazione Di Chiara, notoriamente di destra politicamente parlando, ahimè nei primi 3 anni di attività - continua Brusa - registra un record in negativo a riguardo, poiché soltanto lo scorso anno, su mia personale iniziativa, visto che ero in carica come assessore con delega alla cultura, si è celebrata la manifestazione con il coinvolgimento delle autorità civili, militari e le associazioni rappresentative delle forze armate, molto partecipata anche dai cittadini. Speravo che quest'anno il primo cittadino replicasse l’iniziativa espressamente sollecitata giorni prima anche dai presidenti di alcune associazioni che operano sul territorio, ma la giornata è trascorsa nel più totale silenzio. Auspico che questa 'defaillance' del nostro Sindaco non abbia a ripetersi in futuro e nella speranza che faccia ammenda della sua omissione, fornendo le dovute spiegazioni ai cittadini, oltre alle scuse, ci diamo appuntamento al 2 giugno, nella speranza di poter festeggiare la Repubblica".