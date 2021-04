Villa Tasca, finalmente sono state ripulite le villette di piazza Costanzo Barbarino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finalmente sono stati eseguiti i lavori di pulitura delle villette pubbliche di piazza Costanzo Barbarino, nel quartiere VillaTasca. Una grande gioia per noi residenti e dei bei segni di efficienza e di collaborazione importantissima per il recupero degli spazi verdi nel nostro bel quartiere.

"Un bel segnale di collaborazione tra i cittadini, Quarta circoscrizione e Comune affinché le problematiche, che in qualunque contesto esistono, vengano risolte" sottolinea Andrea Dieli, residente a piazza Costanzo Barbarino, ringraziando per l'interessamento Vittorio Sinopoli (consigliere della Quarta circoscrizione).

"Indipendentemente dai solleciti che noi cittadini facciamo e dall'impegno della Quarta circoscrizione e del Comune - prosegue Dieli - un grande appello va rivolto altresì alle persone in generale affinché tutti abbiano il senso civico del rispetto e della tutela di ciò che di prezioso abbiamo nel nostro Quartiere e ciò che di bello esiste, dal verde pubblico a qualunque bene esista, lo stesso va rispettato e tutelato senza ombra di dubbio, non solo a VillaTasca ma in qualunque parte dell'universo".