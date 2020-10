Sostituita apparecchiatura della cabina Villa Tasca: riaccesi oltre 500 punti luce

Si riaccendono oltre 500 punti luce nella vasta zona compresa fra corso Calatafimi, via La Loggia e piazza Turba. Gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dall’Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete del Comune di Palermo, per la sostituzione del trasformatore della cabina di pubblica illuminazione “Villa Tasca” e la risoluzione del guasto ingente che ha comportato, per alcuni mesi, il funzionamento degli impianti a punti luce alternati. A completamento delle attività straordinarie, è in corso un intervento di manutenzione ordinaria per la riparazione di un guasto su uno dei due circuiti che alimentano gli impianti della zona di via Palmerino-Gino Marinuzzi.

Cabina Villa Tasca

E’ stato ripristinato il pieno funzionamento della cabina di pubblica illuminazione “Villa Tasca” nella vasta zona compresa fra corso Calatafimi, via La Loggia, piazza Turba, dove gli impianti erano rimasti in funzione, laddove possibile, a punti luce alternati. A regime, tornano in funzione oltre 500 punti luce. In appena due giorni gli operatori di Amg Energia hanno ultimato l’intervento straordinario autorizzato dal Comune, con una spesa di circa 14.500 euro, con cui è stato sostituito ex novo il “trasformatore elevatore”, un dispositivo che è il “cuore” del funzionamento della cabina.

“Il guasto era grave anche perché ha riguardato un dispositivo di vecchia concezione, non più riparabile, che alimenta un gran numero di impianti in una zona molto estesa - sottolinea il presidenteMario Butera - Ricevuto il via libera alle attività straordinarie, l’intervento è stato predisposto ed eseguito con estrema rapidità per riportare la situazione alla normalità. Ringrazio gli operatori che hanno dimostrato impegno e professionalità, assicurando continui controlli e attività soprattutto durante il periodo di funzionamento parziale della cabina, in risposta alle segnalazioni da parte dei residenti”. A completamento delle attività, nella zona è in via di definizione la riparazione di un guasto di manutenzione ordinaria sul circuito Palmerino-Marinuzzi-Calatafimi2.

Manutenzione ordinaria

Gli operatori di Amg hanno ultimato un primo intervento di manutenzione ordinaria per la riparazione di un guasto nella zona di via Villagrazia-via Zuppetta: riaccesi circa 60 punti luce. Un secondo intervento, che richiede l’esecuzione di scavi su strada, è stato programmato nella zona di via Agnetta per il ripristino di circa 15 punti luce. Intervento in corso invece sul circuito Zandonai-Borremans per il completamento della riparazione: già riaccesi 40 punti luce, si lavora per il ripristino degli altri 40 alimentati. Lavori in corso anche per la riparazione di un guasto nella zona di via Perpignano.

